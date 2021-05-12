/630855/الإسماعيلي-يفقد-نجم-خط-الوسط-أمام-أسوان-بالدوري-تفاصيل

يخوض الإسماعيلي مواجهة هامة أمام أسوان في إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز في مباراة يسعى خلالها الفريق الأصفر في مواصلة الإنتصارات بعد أن حقق الفريق 4 إنتصارات متتالية على حساب المصري والإنتاج الحربي و الجونة وأخيرا البنك الأهلي.

ويفتقد الإسماعيلي في مباراة أسوان،عماد حمدي لاعب وسط الدروايش بسبب الإيقاف عقب حصول اللاعب على الإنذار الثالث في مباراة البنك الأهلي التي انتهت بفوز الدروايش بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الإسماعيلي القادمة في الدوري

وتقام المباراة بين الإسماعيلي و أسوان في تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة المقبلة على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون، في المباراة السادسة للمدرب إيهاب جلال المدير الفني الجديد للقلعة الصفراء ، يذكر أنه نجح في تحقيق 4 انتصارات وهزيمة وحيدة في أول مباراة رسمية له مع الفريق.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : محمد صادق ، مروان الصحراوي، محمد هاشم ، عبد الله جمعة.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل.

خط الهجوم: ، شكري نجيب ، احمد مدبولي ، فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على دكة بدلاء الدروايش التالي: محمد صبحي، باهر المحمدي، عمر الوحش، نادر رمضان، محمد الشامي، احمد كاستيلو، ، محمود دونجا، آري بابل، شيلونجو. تشكيل البنك الأهلي في مواجهة الإسماعيلي أحمد السعدني لحراسة المرمي، محمود قاعود، عاصم صلاح، معروف يوسف، موسى دياوارا، أسامة إبراهيم، محمد دبش، أحمد علي ، ستيرلا، أحمد إبراهيم، حامد عيسى.

مقاعد بدلاء البنك الأهلي امام الإسماعيلي

وعلى دكة البدلاء يجلس: أحمد صبحي، أحمد ياسر، محمد بسيوني، مصطفى كامل ميدو، محمد كوفي، محمد سيد،، موسى دياوارا، كريم بامبو، محمد أبو العلا.