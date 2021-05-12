/630867/رسالة-خاصة-لـ-غفران-الغريب-بعد-دوره-في-مسلسل-نسل-الأغراب

شهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 29 من مسلسل نسل الأغراب الذي يقوم ببطولته النجوم أحمد السقا وأمير كرارة، حالة من الفزع التي أصيبت عائلة غفران الغريب "أمير كرارة" بعد قتل ابنه سليم "أحمد داش" على يد عساف الغريب "أحمد السقا".

دوت الخليجيرصد تعليق الفنان أحمد كرارة على مشهد انهيار شقيقه أمير كرارة في مسلسل نسل الأغراب بعد وفاة ابنه سليم.

تعليق أحمد كرارة على مشهد شقيقه في نسل الأغراب

استطاع أمير كرارة بمشهد مؤثر وقوي للحظة انهياره بسبب موت ابنه سليم في نسل الأغراب، جذب انتباه الجمهور والتأثير في مشاعرهم، ليشيد جميع المشاهدين بأدائه القوي وكان من بين هؤلاء شقيقه الفنان أحمد كرارة.

نشر أحمد كرارة صور لبعض مشاهد غفران الغريب وهو يحتضن ابنه، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مرفقًا تعليق يحمل معنى الثناء والتأثر والانبهار من أداء شقيقه امير كرارة، فكتب: "هو انت إزاي بقيت ممثل جامد قوي كدة، انت خلتني أتوجه لأول مرة من مشهد بالشكل دة، أخويا النجم قوي قوي أمير كرارة، مشهد صعب قوي قوي ويوجع القلب".

انتقام أمير كرارة لابنه في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 29

الجدير بالذكر، أن الفنان أمير كرارة لم ينتظر طويلًا على الانتقام لابنه سليم خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل نسل الاغرب، فعندما ذهب حمزة "أحمد مالك" إلى سراية غفران، وأخذ الأخير يلومه على خذلانه له أثناء محنته وحجزه بالسجن، فطلب حمزة منه أن يتركا خلافهما جانبًا حتى يأخذان بثأر سليم مطالبًا منه المسامحة ففتح له غفران ذراعه ليحتضنه وفاجئه بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأخذ يردد في حالة انهيار أنه أخذ بذلك حق سليم مثلما طلب، وأمر رجاله بأن يرسلوا جثمانه إلى عساف على ذات الجمل الذي جاء عليه نجله.

مسلسل نسل الأغراب

يجسد الفنان أحمد السقا خلال أحداث مسلسل نسل الاغراب دور شخص يُدعى "عساف الغريب"، ويظهر أمير كرارة، في دور شقيقه من أم مختلفه "غفران الغريب"، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر.

أبطال مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ودياب، ومي عمر، ومحمد جمعة، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران وأحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، ويُعرض على فضائية قناة "ON" في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما يعرض خارج مصر على قناة "mbc 1" الساعة 11 مساءً.