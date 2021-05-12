/630868/الموت-يغزو-دراما-رمضان-2021-مقتل-أطفال-لحم-غزال-الأبشع-بينهم

تعددت الأسباب والموت واحد، هذا ما شهدته معظم مسلسلات الماراثون الرمضاني الجاري 2021، حيث اعتمد صناع العمل على إضافة لمحات من الحزن إليه برحيل أحد أبطاله للتأثير على عاطفة الجمهور، وتباينت طرق الموت من خنق وإشعال حريق لإطلاق رصاص وذبح، فضلًا عن الوفاة نتيجة للمرض، فالدراما التليفزيونية خلال هذا العام صدرت مشاهد تدل على تجرد الإنسان في بعض الأحيان من مشاعره وذهاب ضميره.

دوت الخليج يرصد مشاهد وفاة شخصيات محورية بمسلسلات الموسم الرمضاني 2021، التي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور وبعضها أثار الجدل، وإليكم أبرزها.

مسلسل ملوك الجدعنة

فور عرض مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 11، أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت الحلقة مشهد مأسويًا للغاية، جعل كل من شاهده قلبه يبكي حزنًا ويعتصر من الألم في صمت وهو مشهد تغسيل وتكفين الطفلة حبيبة التي تجسد دورها كارما موسى، ومن ثم نزول خالها سفينة "مصطفى شعبان" بها إلى القبر لدفن جثمانها الطاهر، وجاء ذلك بعد أن تعرضت الطفلة وأمها لاعتداء عنيف من قبل 3 سيدات لتنهار الصغيرة فاقدة الوعي غارقة في دمائها.

مسلسل "ملوك الجدعنة" سيناريو وحوار عبير سليمان، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، يشارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس ودلال عبد العزيز إلى جانب الفنان الراحل يوسف شعبان.

مسلسل لحم غزال

ظهر عمرو عبد الجليل الذي يشارك في بطولة العمل في إحدى المشاهد وهو يخنق طفلة 6 سنوات بطريقة مرعبة وأثناء ذلك يشاهدها أخوها 8 سنوات، الذي يحاول الهروب ولكن يلحقه عمرو عبد الجليل ويخنقه ويخنق أخاه الأصغر، ثم ينتهي المشهد بسكب الغاز في المنزل وحرق جثثهم، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشديد بين رواد السوشيال ميديا حيث اعتبروا تصدير مثل هذه المشاهد تحريضًا على العنف والقسوة ضد الأطفال.

مسلسل "لحم غزال"، بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين، من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

مسلسل ضل راجل

فيما تصاعدت الأحداث من مسلسل " ضل راجل"، وذلك بعد وفاة زوجة جلال هدى "نيرمين الفقي" بالتزامن مع ولادة ابنتها شهد التي تجسد شخصيتها رنا رئيس، حيث أسرع جلال "ياسر جلال" إليها أثناء تواجدها بالمشفى ليزف لها خبر إنجاب طفلة ابنتها ليجدها فارقت الحياة وهي على كرسيها المتحرك ماسكة بيدها المصحف الشريف.

مسلسل ضل راجل هو بطولة ياسر جلال، نور، نرمين الفقي، محمود عبدالمغني، أحمد حلاوة، رنا رئيس، محمد عادل، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

مسلسل حرب أهلية

في مشهد مؤثر أبكى الجمهور وأثار التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توفيت نور (مايان السيد) في مسلسل حرب أهلية، بعد أن اقتحم لص، المنزل بهدف سرقة الأموال والأوراق من الخزينة، وحين رآها بالصدفة، اعتدى عليها وماتت.

القدر ساق نور إلى المنزل يوم خطوبتها بعد أن نسيت إحضار الشبكة معها، بينما كان اللص يعرف أن المنزل لن يكون فيه أحد، وبالتالي كان حاضرًا للسرقة التي تمت بالاتفاق مع حسين شقيق نور، الذي ينفذ مهمة السرقة بطلب من دكتور يوسف "باسل خياط" بهدف الانتقام من مريم "يسرا" التي تعتبر نور مثل ابنتها وتعيش معها في المنزل نفسه.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مسلسل موسى

وخلال أحداث الحلقة 9 من "مسلسل موسى" ينهار محمد رمضان بسبب وفاة والدته عارفة عبد الرسول بعدما ذهب إليه بالعلاج، ولكنها قد فارقت الحياة، فيرفض تصديق رحيلها ويحملها لتقف على رجليها ومن ثم يحتضنها وهو يبكي على أنغام "سلم عليا".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

مسلسل لعبة نيوتن

ترحل "أمينة" التي تجسد شخصيتها عائشة بن أحمد، متأثرة بإصابتها بالسرطان، وينهار حازم "محمد ممدوح" و بدر "سيد رجب" لوفاتها، ويصر الأخير على دفنها في المدفن الخاص به بالمزرعة في الحلقة 28 من مسلسل "لعبة نيوتن".

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كلًا من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل نسل الأغراب

تصدر مسلسل "نسل الأغراب" تريند موقع يوتيوب بمشهد استلام غفران "أمير كرارة" لجثمان نجله سليم "أحمد داش" مذبوحًا من قبل عساف الغريب "أحمد السقا" في الحلقة 28، ليأخذ غفران بثأر ابنه في الحلقة 29 بخنق حمزة "أحمد مالك" أثناء احتضانه له، وهما مشهدان تجردت منهما كل مشاعر الإنسانية.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كلًا من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى و بسنت السبقى.

مسلسل بنت السلطان

وفي مسلسل "بنت السلطان" توفيت الفنانة سوسن بدر التي تقوم بدور والدة الفنان باسم سمرة، وحزن عليها حزنًا شديدًا، لتشيع بعد ذلك جنازتها ودفنها داخل المقابر على أنغام أغنية حزينة للمطرب طارق الشيخ.

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل اللي ملوش كبير

اجتمع الذهبي "خالد سرحان" وأخوه وأبو خاطر "أحمد عبد الله محمود"، وواحد من الرجال الذين كانوا يعملون لدى الخديوي "أحمدالعوضي" وأتفقوا على خطف مالك "محمود عمرو ياسين" انتقامًا لما فعله مع كل واحد منهم، ولم يكتفوا بخطفه فقط ، بل اجتمعوا الأربعة وذبحوه بعد تكتيفه، كما قاموا برمي جثمانه أمام مزرعة الخديوي.

مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

مسلسل الاختيار 2

رصد المسلسل استشهاد العديد من الضباط على أيدي جماعة الإخوان الإرهابية، وكان أبرزهم محمد مبروك "إياد نصار" ضابط الأمن الوطني الذي لقى مصرعه بالعديد من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه بعد أن تتبعوا خط سيره بعلم من صديقه الخائن محمد عويس ضابط المرور، ومن ثم أُقيمت له جنازة عسكرية مهيبة، فضلًا عن شهيد كمين "بطل 14" عمر القاضي، الذي تعرض لهجوم مسلح أول أيام عيد الفطر المبارك، من قبل إحدى التنظيمات الإرهابية أثناء تأدية عمله بمدينة العريش في شمال سيناء.

وكذلك مشهد وفاة رفاعي "هادي الجيار" والد يوسف "أحمد مكي" بأزمة قلبية داخل إحدى المستشفيات.

مسلسل الاختيار 2، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، والعمل من بطولة أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.

مسلسل كوڤيد 25

وفي مشهد مميز ومؤثر قرر رامي "أحمد صلاح حسني" التضحية بحياته في سبيل إنقاذ الأخرين، حيث قام بغلق عربة القطار على المصابين بالفيروس ثم أخرج قدمه وأعطى ظهره للمصابين لفصل العربتين عن بعضهما وبالفعل قام بفصلهما وحماية اصدقاؤه بنفسه، لكن قام المصابين بالفيروس الخطير بجذبه بقوة ناحيتهم وبدت على وجه رامي في هذه اللحظة الرضا بما سيحدث له وهو قتله من المصابين بالوباء بالهجوم عليه، وانهار ياسين "يوسف الشريف" فور مشاهدته لصديقه الذي ضحى بنفسه في سبيل انقاذ باقي الاشخاص وهو منهم ايضًا.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

وبتلك المشاهد المؤثرة استطاع صناعها وبجدارة أن يتملكوا من قلب المشاهد ويحققوا الهدف المرجو، بجعلهم يتعايشون مع الحالة حتى البكاء في معظم الأحيان.