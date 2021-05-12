/630861/تغييرات-بالجملة-في-تشكيل-الزمالك-أمام-إنبي-بالدوري

يخوض الزمالك مواجهة هامة أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون ، في مباراة يسعى خلالها الفارس الابيض في تحقيق الفوز بعد التعادل مع الغريم التقليدي الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وينوي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إجراء عدة تغييرات عن التشكيل الرسمي الذي خاض به الفريق المواجهة أمام الأهلي في إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يدفع باتريس كارتيرون المدير الفني للابيض بحميد احداد في مركز المهاجم الصريح على غرار مباراة سموحة التي حسمها الأبيض لصالحه بهدفيين مقابل هف ، على أن يعود محمد أبو جبل لحراسة مرمى عرين القلعة البيضاء بدلا من محمد عواد التي لعب مباراة الأهلي الأخيرة.

مفاجأت كارتيرون لمواجهة إنبي في الدوري

يذكر أن أخر مباراة لعبها الزمالك كانت أمام الأهلي وتعادل فيها الفريقان بهدف لكل فريق ، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز .

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 122

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

بينما دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة- بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الزمالك

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا