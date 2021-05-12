مطران المارونية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر 

جدة - نرمين السيد - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وقال المطران فى بيان نشره "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة"، صباح اليوم: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الممثلة فى شخص مطرانها رئيس مؤسساتها الأعلى، وباسم كهنتها، ورهبانها، وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة المارونية فى مصر. نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليه وعلى أخوتنا المسلمين وبلدنا مصر بالخير والسلام، وندعو الله أن يوفق الرئيس فى مسيرته البنّاءة، وأن يزيح الله عن بلدنا مصر والعالم أجمع وباء كورونا، وأن يحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وكل مؤسساتها.عيد فطر مبارك.. كل عام وانتم بخير.". وتضمن البيان تهنئة سيادة المطران شيحان بالعيد لكل من: فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، وسيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيادة الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

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