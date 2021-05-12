مطران المارونية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر 

وقال المطران فى بيان نشره "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة"، صباح اليوم: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الممثلة فى شخص مطرانها رئيس مؤسساتها الأعلى، وباسم كهنتها، ورهبانها، وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة المارونية فى مصر. نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليه وعلى أخوتنا المسلمين وبلدنا مصر بالخير والسلام، وندعو الله أن يوفق الرئيس فى مسيرته البنّاءة، وأن يزيح الله عن بلدنا مصر والعالم أجمع وباء كورونا، وأن يحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وكل مؤسساتها.عيد فطر مبارك.. كل عام وانتم بخير.".
وتضمن البيان تهنئة سيادة المطران شيحان بالعيد لكل من: فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، وسيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيادة الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران المارونية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.