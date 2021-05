السفارة الأمريكية توجه الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتحقيق حلم مُصابة السرطان

/630869/السفارة-الأمريكية-توجه-الشكر-لتنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-لتحقيق-حلم-مصابة-السرطان

وكتبت السفارة الأمريكية على صفحتها الشخصية فيس بوك

الابن: "إذا كان هناك شيء واحد في العالم تتمني فعله، فماذا سيكون؟" الأم: "أود أن أرى الأهرامات." أحيانا تتحقق الأحلام. اقرأ عن رحلة العمر، بفضل جهود حملة جمع الأموال التي بذلها الأبن بلا كلل وكرم ضيافة وزارة السياحة. وشكرًا أيضًا لـ "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" وجميع من كان سببا في تحقيق هذا الحلم.

?Son: “If there’s one thing in the world you can do, what would it be Mom: “I’d like to see the #Pyramids.” Sometimes dreams do come true. Thanks to the son’s tireless fundraising efforts as well as Ministry of Tourism and Antiquities , The Coordination’s Committee of Party’s Youth Leaders and Politicians, and everyone else who played a part in this dream-come-true initiative

وقامت السيدة الأمريكية جلوريا، بزيارة المتحف المصري اليوم برفقة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتضمن كلًا من شريف الرفاعى وسلمي الصرتي، وكان المتحف هو نقطة انطلاق الموكب الملكي لملوكنا العظماء، والذي شاهدته السيدة جلوريا مما جعلها حريصة علي زيارة المكان الذي خرج منه الملوك المصريون بعد أن تواجدوا به لعقود طويلة.

وتستمر التنسيقية بتحقيق حلم السيدة جلوريا في زيارة جميع المعالم السياحية بمصر، البلد الذي تمنت زيارته وجاءت إليه من الجانب الآخر للكرة الأرضية، وذلك من منطلق حرص التنسيقية علي معرفة العالم بعراقة مصر وكرم المصريين.

الجدير بالذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية علي الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولي ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد استقبلت السيدة الأمريكية جلوريا، فى مطار القاهرة، وذلك فى استجابة لحلمها بزيارة مصر.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، جولة للسيدة الأمريكية، رفقة عدد من الأعضاء، والتى تشمل زيارة إلى منطقة الأهرامات، وعدد من الأماكن الآثرية، مثل مدينة الأقصر.

ويبدوا من خلال الزيارة، رغبة كبيرة من السيدة الأمريكية على زيارة أكبر عدد من الأماكن فى مصر، وذلك رفقة أسرتها.