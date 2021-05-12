رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر ببورسعيد والغربية

جدة - نرمين السيد - قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظتى بورسعيد والغربية، اليوم الأربعاء، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لأزمة "كورونا"، ولاسيما القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء فى الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" والتى تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء وكذلك مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية فى تمام التاسعة مساءً حتى 21 مايو، وعدم التهاون فى تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بهذه القرارات.





ففى محافظة بورسعيد، أعلن المحافظ عادل الغضبان أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار الغضبان، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن "114" و"01201461916" و "066322945" للبلاغ عن أى مشكلات فى الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة به والإلتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومتابعة الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى مع توقيع العقوبات على المخالفين.

وفى محافظة الغربية، قال المحافظ الدكتور طارق رحمى إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، بحزمة من الإجراءات تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، وتواجد أطقم فنية للتعامل الفورى مع أى أعطال تحدث خلال أجازه عيد الفطر.

وشدد المحافظ بضرورة تواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحى أو القرية أو النائب بالتناوب على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف إلى جانب تكثيف أعمال النظافة.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن على التشديد على غلق كافة الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكافة الأماكن التى يمكن أن يتجمع فيها المواطنين خلال فترة عيد الفطر، ومنع المراكب النيلية من الحركة فى فرعى النيل وفروعه، وحظر دخول مواطنى المحافظات الأخرى إلى محافظة الغربية خلال عيد الفطر ويستثنى من ذلك سيارات نقل البضائع والأغذية، وتكثيف الحملات والمرور على كافة القطاعات ( المحلات العامة – بيع المواد الغذائية – المجازر – المحلات التجارية والأسواق – مستودعات الغاز – محطات الوقود).

وأوضح أنه تم التأكيد على عدم السماح بأى تجمعات للمواطنين فى الكورنيش بطول ترعة القاصد من كوبرى فاروق وحتى كوبرى مجمع الكليات بطريق محلة منوف، والكورنيش بطول ترعة الملاحة من منزل كوبرى هيلانة بمحلة مرحوم حتى كوبرى نفيا الملاحى، والكورنيش بمدينة كفر الزيات من كوبرى كفر الزيات حتى منطقة بنوفر، قناطر دهتورة بمدينة زفتى بالإضافة إلى منطقة الكورنيش بزفتى، ومنطقة كورنيش كفرحجازى بالمحلة الكبرى، ومنطقة الكورنيش بمدينة سمنود.