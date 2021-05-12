حملات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة الطيران المدنى حملات تعقيم وتطهير موسعة بمختلف المطارات المصرية وجميع المواقع والمنشآت التابعة لها كإجراء احترازى لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لمجابهة أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وحرصًا على العاملين والمترددين من عملائها المسافرين.





جاء ذلك بناء على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بزيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت ورفع درجة الاستعداد اللازمة بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات المصرية والالتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمات الصحة والطيران العالمية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفترة تشهد تزايدًا ملحوظًا فى حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المطارات السياحية المصرية من أجل قضاء إجازة العيد والاستمتاع بالأجواء الممتعة التى تتميز بها المقاصد السياحية المصرية.

حيث شملت عمليات التعقيم جميع صالات السفر والوصول بالمطارات ومناطق سيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وكاونترات إنهاء السفر والوصول والجوازات وجميع المرافق بالمطارات.

تجدر الإشارة إلى أن كافة هذه الإجراءات تتم بشكل يومى بجميع صالات المطارات وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة وفقا للمعايير الدولية إلا أن وزارة الطيران المدنى تقوم بتكثيف وزيادة تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية فى أوقات الأعياد والمناسبات لمواجهة الأعداد الكبيرة المتوقع ترددها على المطارات حرصًا على سلامة المسافرين وجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.