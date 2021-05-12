جاء ذلك بناء على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بزيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت ورفع درجة الاستعداد اللازمة بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات المصرية والالتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمات الصحة والطيران العالمية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفترة تشهد تزايدًا ملحوظًا فى حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المطارات السياحية المصرية من أجل قضاء إجازة العيد والاستمتاع بالأجواء الممتعة التى تتميز بها المقاصد السياحية المصرية.
حيث شملت عمليات التعقيم جميع صالات السفر والوصول بالمطارات ومناطق سيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وكاونترات إنهاء السفر والوصول والجوازات وجميع المرافق بالمطارات.
تجدر الإشارة إلى أن كافة هذه الإجراءات تتم بشكل يومى بجميع صالات المطارات وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة وفقا للمعايير الدولية إلا أن وزارة الطيران المدنى تقوم بتكثيف وزيادة تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية فى أوقات الأعياد والمناسبات لمواجهة الأعداد الكبيرة المتوقع ترددها على المطارات حرصًا على سلامة المسافرين وجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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