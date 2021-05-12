عاجل.. السيسى يتبادل برقيات التهنئة مع زعماء وملوك الدول بمناسبة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس السيسى، فى برقياته لزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه لهم بهذه المناسبة المباركة وأطيب تمنياته بأن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم بكل الخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام الرخاء و الاستقرار.

كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة إلى مسلمين مصر فى الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :

"الأخوة والأخوات أبناء مصر فى الخارج يسعدنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .. أسال الله العالى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والإزدهار.. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".

وقد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى برقيات التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والرقى والازدهار.