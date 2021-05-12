جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس السيسى، فى برقياته لزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه لهم بهذه المناسبة المباركة وأطيب تمنياته بأن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم بكل الخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام الرخاء و الاستقرار.
كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة إلى مسلمين مصر فى الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :
"الأخوة والأخوات أبناء مصر فى الخارج يسعدنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .. أسال الله العالى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والإزدهار.. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".
وقد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى برقيات التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والرقى والازدهار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يتبادل برقيات التهنئة مع زعماء وملوك الدول بمناسبة عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.