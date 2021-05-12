استمرار أسعار مصر للطيران التنشيطية على رحلاتها الداخلية حتى 31 مايو

جدة - نرمين السيد - صرح الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران نحو الإستمرار فى دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية لإعطاء فرصة لأكبر عدد من شرائح المجتمع المصرى وخاصة الشباب فى الإستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية وشواطئها الخلابة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران عن استمرار أسعارها التنشيطية على رحلاتها الداخلية للسفر من القاهرة والإسكندرية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا ومرسى علم وذلك حتى 31 مايو الجارى ضمن مبادرة دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية التى انطلقت فى شهر يناير الماضى.





وأضاف أبو العينين أنه تقرر تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين و الأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة و الأسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصرى وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه. من ناحية أخرى، صرح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه تزامنًا مع أجازة عيد الفطر المبارك والأجازة الصيفية قررت مصرللطيران تشغيل 150 رحلة داخلية إضافية ومنتظمة الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان خلال الفترة من 12 وحتى 19 مايو الحالى لإستيعاب طلب كثير من العملاء فى قضاء اجازة عيد الفطر المبارك فى المدن السياحية المصرية وذلك مع التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع مراحل السفر وعلى متن طائرات الشركة. وأضاف نبيل أنه من المقرر أن تسير مصرللطيران خلال هذه الفترة 60 رحلة بخط سير القاهرة / شرم الشيخ/ القاهرة و50 رحلة بخط سير القاهرة / الغردقة / القاهرة و20 رحلة بخط سير القاهرة / الأقصر و14 رحلة بخط سير القاهرة / أسوان و5 رحلات الأقصر / أسوان ورحلة واحدة أسوان / الأقصر بالإضافة إلى رحلتين بين القاهرة ومرسى علم.

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