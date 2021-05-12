محافظ المنيا: ضبط 9 آلاف و590 مخالفة لإجراءات مجابهة انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، اليوم الأربعاء، إن الوحدات المحلية شنت حملات مكثفة لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 99 مخالفة للأفراد والمنشآت، وإغلاق 32 منشأة، خلال 24 ساعة، ليصل إجمالى مخالفات عدم ارتداء الكمامات منذ بدء الحملات بلغ 9 آلاف و590 مخالفة للأفراد والمنشآت، بالإضافة إلى غلق 647 منشأة مخالفة، وفض 18 سوقًا، و52 فرحًا، وغلق 12 مركز دروس خصوصية، بجميع مراكز المحافظة.





وأضاف القاضى أن ذلك جاء من خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية وذلك ضمن خطة الدولة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا" المستجد. ووجه المحافظ رؤساء المراكز بمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين. وفى سياق متصل، أصدر محافظ المنيا كتابًا دوريًا لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك مديرية الطب البيطرى للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية.

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