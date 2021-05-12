الصحة: مراكز تطعيمات كورونا تعمل طوال أيام العيد من 9 صباحا حتى 10 مساء

تستقبل مراكز التطعيمات الخاصة بلقاح كورونا على مستوى الجمهورية المواطنين للتطعيم من الساعة 9 إلى الساعة 10 مساء يوميا طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبى الشامل خلال فترة عيد الفطر المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن خطة التأمين الطبى تشمل الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على الطرق والمحاور السريعة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

وأضاف "مجاهد" أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.