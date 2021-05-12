عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.





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