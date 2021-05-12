بيت العرب توجه التهنئة للمصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقالت إن هذه المناسبة فرصة للتقارب والإخاء ووصل أواصر الود بيننا، وفرصة لتذكر ما فاتنا من واجبات اجتماعية بسبب الضغوط النفسية من جراء جائحة كورونا.
وأضافت: "أنا مع فرحة كل مصرى بالعيد، لكن الفرحة ليست فى الزحام ومخالفة الإجراءات الاحترازية. الفرحة برسالة جميلة إلى الأهل والأقارب والجيران وزملاء العمل، الفرحة بتذكر من يحتاجون إلى يد العون من غير المقتدرين، والتربيت عليهم، وإشعارهم بأنهم أفراد من عائلاتنا، أفراحهم هى أفراحنا، وأحزانهم هى أحزاننا. كل عام والجميع بألف خير وسلام ومحبة".
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