عاجل.. الرئيس يهنئ بعيد الفطر: تحية إجلال وتقدير لرجال ونساء مصر المخلصين

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس فى تدوينة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير فى كل بقعة من أرضها".

وأضاف، أنه "فى هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كى أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه فى معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا فى جميع مناحى الحياة. كل عام وأنتم بخير".