عاجل.. السيسى يهنئ رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.





ومن جانبه بادل الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الرئيس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار. كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن بعض موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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