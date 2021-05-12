/630870/عودة-أبو-جبل-وغياب-شيكابالا-تفاصيل-مران-الزمالك-اليوم-الأربعاء

شارك محمد أبوجبل حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وانضم أبو جبل لمران الحراس بشكل طبيعي تحت قيادة أوليفيرا، ثم شارك في التقسيمة الجماعية بصورة طبيعية.

في الوقت نفسه حصل محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الفرنسي باتريس كارتيرون بالراحة من مران اليوم الأربعاء.

وفضل الجهاز الفني إراحة شيكابالا، حرصا على عدم تعرضه للاجهاد في ظل ضغط المباريات.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكرا مغلقا عقب انتهاء مران الغد، استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.