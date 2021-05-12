مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة..اكتشاف وباء جديد يهدد البشرية

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مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة استهلت الأحداث بكشف شر ادورد الذي سعى لتدمير علاقة يوسف الشريف وأيتن عامر من خلال استغلال وفاة ابنهما ليبعدهما عن بعضهما ويتقرب من أتين عامر ليحل محل يوسف الشريف.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة التي شهدت على اكتشاف علاج مضاد لفيروس كوفيد 25، إلا أنه ظهر فيروس جديد.

تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة

وقعت مشاجرة قوية بين يوسف الشريف وادورد بعدما أدرك أن نجله علي لن يمت بفيروس كورونا وإنما كانت لعبة دنيئة من صديقه سيف الذي سعى بكل السبل كي يطرده من عمله وبيته ليأخذ مكانه.

وعلى الجانب الآخر، استطاع المصابين قطع الطريق ومسلك القطار لينقلب بهما ويصبحوا في خطر، ليخرج يوسف الشريف ويكتشف الخطر الذي أصبحوا بداخله لتظهر علامات الإستسلام على وجه.

جلست إحدى الفتيات التي محمية من هجوم المصابين لتقلب في هاتفها بصور من صندوق الذكريات، ليسألها يوسف الشريف عن صورتها التي بدت بها بشعر مجعد ليدرك أنها مستخدمة الفورمالين لفرد خصلات شعرها ويربط الأحداث ببعضها ويدرك أن هناك مادة لن تجعل المصابين يقتربوا من الشخص حينما يكن قد استخدمها.

وبالفعل يبدأ بإستخدام الشامبو الذي بداخله الفورمالين ليضعه على جسده ويخرج بين المصابين، إلا أن كانت المفاجأة عدم هجوم المصابين عليه ليستخدم تلك الحيلة مع باقي الأشخاص الذين معه داخل القطار ليستطيعوا الهروب في مأمن.

يوسف الشريف يكتشف لقاح فيروس كوفيد 25

تخرج جميع القنوات العربية والعالمية لتزف بشرى اكتشاف الدكتور ياسين لقاح فيروس كوفيد 25، لتنتهي حالة الرعب التي غزت العالم منذ تفشي الفيروس، ويحتفل العالم بذلك الإنتصار الذي حققه يوسف الشريف.

يعود الدكتور ياسين إلى نهال "ايتن عامر" وبيته وأبنائه، وكذلك إلى عمله بعدما توفي ادورد في انقلاب القطار، ومن ثم انتحرت شقيقته التي أصرت على فضح ألاعيبه ومؤامراته، وتنتهي أحداث مسلسل كوفيد 25 بظهور خبر جديد يكشف الخطر الذي سيواجه العالم ويتسبب في حدوث كوارث عالمية وهو فيروس 27.