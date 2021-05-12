/630872/نداء-شرارة-تفتح-النيران-على-المشاهير-بسبب-القضية-الفسلطينية

شنت المطربة الأردنية نداء شرارة هجومًا واسعًا على المشاهير غير الداعمين لشعب فلسطين الشقيق، واتهمتهم بعدم الإنسانية.

دوت الخليج يرصد تعليق نداء شرارة على من لا يساندون شعب فلسطين، فضلًا عن أزمة البلوجر مي إبراهيم التي نشبت لكونها واحدة من غير الداعمين لتلك القضية.

نداء شرارة تستنكر صمت المشاهير عن ما يحدث بفلسطين

كتبت شرارة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" انتقادًا لاذعًا موجه للشخصيات المشهوره من الانفلونسر والبلوجر: "ما بستوعب المشاهير اللي قاعدين بتصرفوا طبيعي ومتجاهلين تمامًا اللي بصير".

وتابعت «نداء» مقلله من شأنهم: "بتعرفوا يعني الناس رح تموت إذا ما شافت صوركم وآخر أخباركم.. انتوا لشو مؤثرين إذا ما حسيتوا بالناس.. الحق على اللي أعطاكم قيمة فنك ومحتواك.. أو أي شئ بتقدمه لا يعنيلي شئ مادام ما عندك إنسانية.. واضح".

وعلقت نداء شرارة على كلامها بشئ من السخرية قائلة: "كلمتين محشورين بزوري.. اقولهم ولا انجلط.. لا طبعًا سلامة قلبي بقولهم".

أزمة مي إبراهيم مع متابيعها بسبب القضيةالفلسطينية

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بسبب رد كتبته مذيعة الراديو والبلوجر مي إبراهيم على تعليق إحدى متابيعها التي هاجمتها قائلة: "تضامني مع فلسطين.. ما تخفيش الفولورز مش هينقصوا"، لترد مي عليها "بالعكس هيزيدوا كتير.. بس احب لما اشارك أو أساهم بأي شئ.. يكون فعلًا فعال ويعمل فرق مش مجرد تغير صورة بروفايل.. أنا اتكسف احط مجرد صور و أعمل شير لفيديوهات لأن القضية أكبر من كده بكتير”.

وبعد أقل من 24 ساعة يتفاجئ متابعين مي إبراهيم بالرجوع عن وجهة نظهر، حيث قامت بنشر صورة للأقصى وفعلت هاشتاج "الشيخ جراح" و "فلسطين" ليتهمها البعض بتغير مبدأها خوفًا من خسارة الفولورز.

أزمة سكان حي الشيخ جراح مع الاحتلال الإسرائيلي

الجدير بالذكر، أن حي الشيخ جراح بالقدس يشهد منذ أكثر من عشرة أيام، احتجاجات يقودها أهالي الحي ونشطاء ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين إلى 178 خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومنطقتي الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحلية.

ليستمر التصعيد في الشرق الأوسط مع اتساع بؤرة التوتر خارج القدس ليشمل غزة حيث أُطلقت منها صواريخ على إسرائيل، التي ردت بدورها بغارات جوية على القطاع أسقطت عددا من القتلى بينهما اثنان صباح الثلاثاء.

وهزت الانفجارات الأبنية في أنحاء غزة بينما دفعت صفارات الإنذار من الصواريخ، الإسرائيليين في عدة مدن بالجنوب إلى البحث عن مواقع للاحتماء طوال الليل. وقال مسؤولون في الأراضي الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب أكثر من مئة في الضربات الجوية.