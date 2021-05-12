/630873/الكارثة-تتفاقم-شبكات-في-نهر-الجانج-لإلتقاط-جثث-ضحايا-كورونا-بالهند

أثار اكتشاف 71 جثة في ولاية بيهار مخاوف من انتشار الفيروس بشكل غير مرئي في المناطق الريفية النائية الشاسعة في الهند حيث يعيش ثلثا سكانها، بحسب صحيفة ديلي ميل.

العثور على الجثث بالنهر

كما تشير بعض التقارير الإعلامية إلى أنه تم العثور على ما يصل إلى 100 جثة، وتشير حالتها إلى أنها ربما كانت في النهر لعدة أيام، وظهرت الجثث المصابة في النهر على طول حدود ولايتي أوتار براديش وبيهار، شمالي الهند.

وذكر السكان المحليون لوكالة الأنباء الفرنسية، أن أقارب الضحايا ألقوا بالجثث في النهر لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الحطب لحرق الجثث وفق الطريقة الهندوسية التقليدية أو لأن محارق الجثث تغص بعدد هائل من الجنازات.

وقال سانجاي كومار وزير الموارد المائية في ولاية بيهار، على حسابه تويتر، الأربعاء، إنه تم وضع "شبكة" في النهر على حدود الولاية مع ولاية أوتار براديش وزيادة الدوريات على طول الممر المائي.

وأضاف سانجاي كومار أن عمليات التشريح أكدت أن الجثث ماتت منذ 4 إلى 5 أيام، وانتهى بها المطاف في النهر كجزء من ممارسة حرق جثث ضحايا فيروس كورونا على طول نهر الجانج في ولاية أوتار براديش.

وأوضح بعض السكان المحليين والصحفيين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي الهندية)، أن نقص الأخشاب اللازمة لحرق الجثث وارتفاع تكلفة الجنازات، ترك بعض العائلات دون خيار سوى إلقاء جثث ذويهم الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا في النهر مباشرة.