مسلسل موسى الحلقة الاخيرة..نهاية حزينة بمصرع أبطال المسلسل 

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مسلسل موسى الحلقة 30، شهدت الأحداث موت حلاوتهم التي تجسدها سمية الخشاب بعد سقوطها من شرفة المنزل إثر الحريق العائل الذي نشب بالقاهرة، وظهر المعلم وهبة "سيد رجب" يبكي على شقيقته حلاوتهم ويلوم نفسه لأنه السبب في موتها فكان غرضه من الحريق إيذاء موسى وليس موتها، ثم يهرول مسرعًا حتى لا تلحق به النيران فتصيبه رصاصة في قلبه ويمت.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة الأخيرة، التي شهدت تفاصيل حزينة ونهاية مؤلمة بموت أبطال المسلسل.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة الأخيرة

جلس موسى امام اطفاله الاربعة يبكي ويشتكي لهم همه وكيف تركت له حلاوتهم مسؤلية كبيرة بعد موتها، فتتدخل عليه مريم بنت احدى البشوات التي كان يعمل موسى لديهم وتواسيه، ثم تخبره انها مازالت تريده فتزوجها موسى.

كما شهدت الحلقة إخبار فانيا موسى بمكان شفيقة "هبة مجدي" فذهب موسى إليها وبعد مناشدة كلامية طويلة بررت فيه شفيقة سبب هروبها من الصعيد وانها شريفة لم يمسها احد، تراجع موسى عن قتلها قائلاً لها "انتي اللي بقيالي يا شفيقة انتي اللي بقيالي يا بنت ابوي".

هودة محمد رمضان إلى الصعيد

قرر موسى العودة إلى بلده الصعيد مرة اخرى ومعة شفيقة، اولاده الاربعة، اثنين من صبيانه ومريم التي تزوجها بعد موت حلاوتهم، وهناك اجتمع شمل العيلة ولكن بدون جده صالحين الذي اخبرته زوجته بخيتة بموته، وعلى جانب آخر، اعترف مسعد زوج شفيقة امام موسى والجميع ببراءتها وانها ليست زانية كما اتهمها.

وانتهت الحلقة 30 من مسلسل موسى، بقيام شداد شيخ البلد بإطلاق النيران على منزل موسى وعائلته، فتسود حالة من الصريخ والبكاء وهرول الجميع للهروب من طلقات الرصاص، وتصدى موسى لشداد وقرر مواجهته بخروجه له من المنزل بدون سلاح فقام شداد ورجالته بإطلاق العديد من الرصاص على موسى حتى سقط على الارض قتيلاً.