مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة..انتصار عمرو سعد ومصطفى شعبان على الشر

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مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة، شهدت حالة من البهجة والسرور بعدما استطاع سرية وسفينة الانتقام من زاهي العتال، والتخلص من جميع وجوه الشر في المسلسل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة بطولة الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، فضلًا عن انتصار الخير على الشر في النهاية.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة

لازال مارسيل مستمر في دفع سفينة "مصطفى شعبان" للقضاء على صديقه سرية "عمرو سعد" عن طريق استفزازه وتهديده بعودته للحارة مرة أخرى ولكن لا يلقي سرية بالًا لتهديدات مارسيل، ويؤكد له بأن صفحة سرية انتهت بالنسبة له وأن الفلوس والبضاعة ستأتي في الموعد والمكان الذي حدده سفينة

سرية يتحدى سليم وابنته تكتشف حقيقته

يذهب سليم ليصب غضبه الذي زرعه مجدي بداخله حول علاقة سرية بابنته نارديل، على سرية، فيقابله سرية ببرود، ويخبره بأن جميع البضاعة بحوزته وهو سيكون المسؤول عن تصريفها، يتهمه سليم بالخيانة فيدافع سرية عن نفسه بأنه من كان يمتلك البضاعة في الأساس وهو من قتل العتال بمساعدة سفينة واختار بعد ذلك العمل مع سليم بإرادته فلن يكن خائن يوم من الأيام، تستمع نارديل لحديثهم وتكتشف حقيقة والدها فتنهار بالكاء وتخرج عليهم في حالة من الصدمة والازدهار، يرفع سليم السلاح على سرية ولكن سرية يخبره بأن ابنته لجأت إليه وإذا أرادت العودة معه سيتركها أما أذا اعترضت فلن يسمح بأخذها ابدًا، لكن ترفض مارديل الذهاب معهم كليهما.

عودة نجلاء للزواج من ناصر

تعود نجلاء "رانيا يوسف" لزوجها ناصر، بشاهدة روان، ولكن يظهر الخوف على وجه نجلاء من مواجهة سفينة بهذا الأمر فتدعمها روان مؤكدة بأن سفينة يهون عليه حزنها، على الجانب الآخر يوجد سرية وسنوفة يتحدثان حول فاتن "ياسمين رئيس" وكيف وصل سنوفه إلى أدمن الصفحة الإباحية التي تنشر فيديوهات فاتن وعلم أنها خطة من واحدة كانت تريد توريط فاتن في تلك الأزمة وأنها انتقلت من العمل في المول بعد طردها إلى كوافير نسائي، أما بسنت فمازالت في علاقة غير شرعية مع مجدي بل تمده بمعلومات عن سرية.

زاهي العتال يقتل سليم

يذهب سليم لبيت مجدي ليشتكي له من سرية، فيضع له مجدي سم في كوب من الكحول ويعطيها لسليم ليتناولها، وأثناء حديثهم يدخل العتال عليهم فينصدم سليم لبقائه على قيد الحياة وقبل وفاة سليم بالسم يطلب منه العتال التنازل عن جميع أملاكه من خلال توكيل ليس عليه سوى أن يمضي على أوراقه.

عواطف تقتل زوجها وتدخل السجن

ينتقل المشهد لعواطف بعد قتل زوجها في وسط سكان الحارة وإصابتها حالة من الانهيار وتأخذ في ترديد "أنا اللي قتلته، أخدت حقك يافاتن" حتى تأتي الشرطة وتقوم بالقبض على عواطف، بينما يعلم سرية بزواج نجلاء من ناصر مرة أخرى فيغضب على روان لتدخلها في الموضوع دون أي وجود صلة لها به فتنزعج روان من سفينة وتقرر الذهاب، لكن تدخل نجلاء للصلح بينهم عندما تخبره بأنها تريد العودة لناصر مرة أخرى واعطاء فرصة علاقتهم من جديد، فيخبرها سفينة بموافقته، وتطلب منه مصالحة روان فيذهب إليها ويخبرها بأنه سيتزوج بها.

سجن مجدي بعد قتله لبسنت

يخطف سرية بسنت فتعترف بأن مجدي يريد معرفة مكان الخزائن الخاصة بسرية، فيخطط سرية بقول بسنت لمجدي عن مكان الخزائن الذي سيخبره سرية لها، وبالفعل تحضره بسنت لمكان مخازن بضاعة المخدرات وتعترف له بمعرفة سعيد بعلاقتهم وقبل أن تأتي الشرطة يتخلص مجدي من بسنت فتقوم الشرطة بسجنه.

سفينة وسرية يتخلصون من العتال ومارسيل

يتقابل سرية وسفينة معا للمواجه ويرفع كلاهما السلاح في وجه الاخر ليدخل عليهم العتال ويخبرهم بانتظاره لهذا المشهد من فترة كبيرة، ويعرض عليه أن من يستطيع قتل الاخر سيحصل على جميع ثروات العتال من مال وبضاعة، ليتفجأ العتال باتحاد سرية مع سفينة ودخولهم في صراع مع رجاله أدى إلى التخلص منهم ومن مارسيل والعتال، وبهذا تكون خطة سرية وسفينة قد أثبتت نجاحها بقوة.

وتنتهي الحلقة الاخيرة من مسلسل ملوك الجدعنة بمشهد مليء بالبهجة والسرور بعرض سفينة الزواج على روان وعودتهم للحارة، بينما سرية يخبر فاتن بأنه لن يستطيع الاستغناء عنها ويتزوج بها هو الاخر، أما عن نجلاء فأنجبت طفلين سمتهم سرية وسفينة.