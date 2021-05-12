عاجل- السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذى يأتى لنستكمل الفرحة والبهجة بعد عبادات الشهر الكريم، وأسأل الله فى هذه المناسبة الكريمة، بأن ينعم على بلادنا الحبيبة بمزيد من الأمن والسلام، والخير والتوفيق لكل أبنائها المخلصين. كل عام وأنتم بخير".

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