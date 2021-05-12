رسالة شكر وتهنئة من وزير الأوقاف إلى الأئمة والعاملين بالأوقاف

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، رسالة شكر إلى الأئمة والعاملين بالأوقاف، على ما بذلوه وما قدموه من جهد طوال الشهر الكريم فى الحفاظ على المساجد، لاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى، قائلا "عبرنا معا بمساجدنا إلى بر الأمان، فكل التحية والتقدير لكل من أسهم فى الحفاظ على بيوت الله طوال الشهر الفضيل".





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