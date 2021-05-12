فيديو- بالمعدول لـ شنودة فيكتور: شكرا صناع الاختيار

جدة - نرمين السيد - أضاف فيكتور فى حلقة جديدة من برنامجه "بالمعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم الأربعاء: "النهاردة جايين نقول لصناع وأبطال مسلسل الاختيار، وكل الفنانين الكبار والصغيرين أى عامل أى فنى أى واحد كان له دور فى هذا المسلسل شكرا على تعبك".

وواصل: "أبدأ بالفنانين الذين أدوا أدوار الإرهابيين وكرهّونا فيهم أكثر مما نحن، فهم قدموا أدوارهم بمنتهى الصدق".

وتابع: "صدقهم فى الأداء كان عامل مساعد فى نجاح الآخرين مثل الفنان أحمد شاكر عبداللطيف والفنان سامح السريطى والفنان طارق صبرى".

كما أشاد شنودة بكتيبة الفنانين الآخرين مثل الفنان رياض الخولى الذى قام بدور مسئول فى جهاز الأمن الوطنى، والفنان عمر الشناوى والفنان ماجد الكدوانى".

وكذلك أشاد شنودة، بدور الفنان بيومى فؤاد، لافتًا إلى أنه على الرغم من ظهوره فى مشاهد بسيطة إلا أنها كانت مؤثرة وصادقة، وكذلك الفنان إياد نصار فى دور الشهيد محمد مبروك، والفنانين الذين قدموا أدوار شهداء الأمن الوطنى.

كما وجه الشكر إلى مخرج مسلسل الاختيار 2 بيتر ميمى والمؤلف هانى سرحان.

ولفت شنودة إلى الدور الكبير إلى قائد كتبية الإبداع تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذين قدموا عملا يليق بمصر.

وأشار إلى أننا نحتاج لمثل هذا العمل التوعوى، على الرغم من تكلفته المادية العالية والمجهود الكبير فى التفنيذ الذى يستمر أيام وشهور لكى يخرج إلى النور فى هذه الصورة الرائعة.

وتابع : كل هذا يهون فى سبيل وصول الحقيقة إلى المصريين فى ظل حرب الوعى التى نعيشها، وحرب والإرهاب التى لا تهدأ على مصر".

واختتم قائلا: شكرا لكل صناع الإعلام المصرى، شكرا لقناة "أون تى فى" كل سنة وحضراتكم طيبين، ننتظر مزيد من الأعمال فى الوعى من سينرجى والمتحدة وكل قنواتنا المصرية وكل المنتجين المصريين".