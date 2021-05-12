جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج"، تنفيذ أصحاب المحال التجارية عمليات الإغلاق للمحال فى مختلف شوارع الجمهورية مع حلول الساعة التاسعة مساء. وتستمر الرقابة المشددة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية فى التاسعة مساء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. المحال التجارية تلتزم بمواعيد الإغلاق فى مختلف شوارع الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.