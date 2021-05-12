الرئيس مهنئًا بعيد الفطر: أسأل الله أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير".

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