/630880/مجانا-وبالخطوات-كيف-تشاهد-مباراة-الأهلي-وصن-داونز-من-المنزل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتقام المباراة التي تنطلق مساء يوم السبت المقبل على ستاد الأهلي وي السلام، في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا .

موقع «دوت الخليج» يوضح لجماهير القلعة الحمراء كيفية مشاهدة اللقاء من المنزل، دون الحاجة للإشتراك في القنوات المشفرة صاحبة حقوق نقل المباراة .

ومن المقرر أن تذاع المباراى عبر قناة تايم سبورت على التردد الأرضي، وهي القناة الموجودة على جميع سيرفيرات الخدمة الموجودة داخل مصر .

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

كيفية ضبط قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها من أجل مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب .