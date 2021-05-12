نسل الأغراب الحلقة الأخيرة..الشرطة تثأر لأبطال المسلسل بإعدام عساف وغفران

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مسلسل نسل الأغراب الحلقة الأخيرة، شهدت أحداث مثيرة بدايًة من استلام عساف الغريب -أحمد السقا- جثمان نجله حمزة -أحمد مالك- بعد أن قتله غفران -أمير كرارة- وأرسله على ذات الجمل الذي استلم عليه جثة ابنه سليم -أحمد داش-.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب للنجم أحمد السقا وأمير كرارة، التي شهدت مصرع أبطال المسلسل على يد عساف وغفران الغريب.

أحمد السقا لا يهتز بوفاة نجله

طلب غفران عساف على الهاتف الخاص به وأخبره أنهما بذلك متعادلين بقتله لابنه ووجعه بذات الألم، فكابر عساف وأخبره أنه لا يفرق معه ولا يعتبره ابنه، فخرجت فاطمة -ريم سامي- إلى باب السراية وانهارت بعدما رأت حمزة وأخذت تصرخ باسمه، ومن ثم طلب عساف من رجاله أن يرسلوا جثمانه إلى جليلة في إشارة منه أنها الأولى بتلك الهدية.

أمير كرارة يطلق النيران على دياب

وبينما يسير علي -محمد دياب- في طريقه مستلقي السيارة الخاصة به أطلقوا عليها رجال غفران النيران حتى وقفت وعندما خرج منها على أطلق عليها مصطفى ابن عمه رصاصه أصابت كتفه وطُلب منه أن يركع على الأرض، لكنه رفض وبادلهم إطلاق النيران فصوب سعادة -محمد مهران- رصاصة في رجله ليقع بعد على الأرض، ويخبره غفران أنه حذره أن لا يقف في طريقه، فأكد له الأخير أن زملاءه بالعمل سيأخذوا بثأره بالقانون، ومن ثم أطلق عليه غفران رصاصة بمنتصف رأسه ليلقى مصرعه على أنغام "اللي فارق من الجسد.. والكفن لافف أسد" لتامر حسني.

مي عمر يغمرها الحزن بعد وفاة أحمد مالك ودياب

انهارت جليلة بعدما وصل إليها جثمان ابنها حمزة صارخة على أنغام "يا ولدي روحتوا خلاص.. ولحالي فايتني" وأثناء بكاءها ومن حولها رغدة ونجاة أُخبروا بوفاة علي، فيهرولوا مسرعين لرؤيته، وتستحلف أنها ستأخذ بثأر أولادها وأخيها.

أحمد السقا يقتل عماد زيادة

استكمل عساف الغريب حلقات انتقامه واتجه إلى غجر زلط، وأخبر بكري -عماد زيادة أنه أتى ليقتله، ويدخلان في شجار ينتصر فيه عساف ويطلق عليه النيران ليلق الأخير حدفه ومن ثم يهتف الغجر باسم عساف وليزيد فرحتهم قام بقتل والد بكري أيضًا.

أمير كرارة يعترف لجليلة بقتله لوالدها

اتجهت جليلة إلى سراية عساف الغريب لتأخذ بثأر نجلها لكنها لما تجده، فذهبت إلى غفران الغريب لتنتقم منه بعدما قتل ابنها الآخر حمزة، ففجر الأخير في وجهها مفاجأة بأنها لديه عنده أكثر من ثأر فأخبرها أنه هو من قتل أخيها علي وقتل أيضًا والدها عتمان أثناء العراك الكبير منذ 20 عام، وباستعداد الأخيرة لإطلاق النار عليه بعدتها والدته شامية فسقطت منها البندقية ومن ثم أمسك بها غفران وصفعها كفًا على وجهها وكاد أن يقتلها لكن شامية استحلفته بأن يكتفي بذلك ونصحت جليلة أن تعود إلى منزلها، فغادرت الأخيرة والغضب يملأها.

أحمد السقا يشنق إدوارد

أثناء تواجد حسيب -إدوارد- في غرفته باكيًا اقتحمها عساف من الشباك، وأخبره أنه جاء لينفذ حديثه بأخذ انتقامه، بعدما كسره وهزه بطلاق جليلة منه وزواجها من غفران، فرد عليه الأخير أنه لم يعد خائفًا بعدما عاش طوال حياته مرعوبًا من مصيره، فأخرج له الأخير مشنقة ليشنقه بها، ومن ثم دخلت عليه والدته سلوى عثمان لتجده مشنوقًا.

مصطفى يفتك بأسرة دياب بعد وفاته

ذهب مصطفى ليأخذ ابنته رغدة -ملك أحمد زاهر- أرملة علي وفي محاولة من نجأة لمنعه دفعها فسقطت على الأرض بالكرسي المتحرك الخاص بها، فأمسكت جليلة بسكين لتقتله لكنها لم تستطيع أما جبروته، ومن ثم أخذ ابنته وغادر.

محمد مهران يلقي مصرعه على يد أهل البلد

خرجت جليلة ووقفت بين الناس تهتف فيهم بأن يتخلصوا من عساف وغفران قبل أن يحرقوا البلد فساروا هاتفين في البلد ب "رقبة عساف وغفران"، ومن ثم اقتحموا سراية غفران ودمرهوا ودخلوا في هجوم وعراك مع رجال غفران، حتى لقى سعادة وصالح مصرعهما.

أمير كرارة وأحمد السقا في قبضة قوات الأمن

أثناء هتاف مسعد في رجال عساف بأن يتصدوا لأهل البلد عند اقتحامهم لباب لسراية، اقتحم غفران داخلها، ودخل في هجوم مع عساف أبرح فيه بعضهما ضربًا، وعلى الجانب داهمت قوات الأمن السرايا وصفت رجال عساف ومن ثم اتجهوا إلى الداخل وألقوا القبض على غفران وعساف الغريب.

نهاية أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة الأخيرة

وبعد مرور عام نُفذ حكم الإعدام شنقًا على عساف وغفران الغريب لينتهي شرهم وتنتهي بذلك أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب.