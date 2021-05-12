/630882/رغم-كورونا-الجماهير-تعود-لحضور-الدوري-الإسباني-في-هذا-الموعد

أعلنت الحكومة الأسبانية، اليوم الأربعاء أنها ستسمح للجماهير الأسبانية بحضور مباريات كرة القدم في الدوري الاسباني بدءًا من نهاية الاسبوع الحالي، في ظل شروط صارمة.

وستكون عودة الجماهير محصورة في المناطق التي شهدت انخفاض معدّل انتشار وباء كورونا، ومشروطة بتقليص القدرة الاستيعابية إلى 30 في المائة و5 آلاف متفرج كحد أقصى، بحسب ما أكد وزير الثقافة والرياضة خوسيه مانويل رودريجيس أوريبيس.

على جانب آخر

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستواجه غرناطة غدًا الخميس في الجولة 36 من دوري الدرجة الأواى الإسباني.

وتضم قائمة ريال مدريد أربعة مدافعين فقط.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي. خط الدفاع: ميليتاو، ناتشو، أودريوثولا، ميجيل. خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، مارفين، بلانكو. خط الهجوم: هازارد، بنزيمه، أسينسيو، فينسيوس، ماريانو، رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 75 نقطة خلف المتصدر أتليتكو بنقطتين.