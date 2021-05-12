جدة - نرمين السيد - استعان صناع مسلسل الاختيار 2، فى الحلقة الأخيرة بمادة مصورة خاصة بموقع «دوت الخليج»، والتى أظهرت آثار العمليات الإرهابية الإجرامية، التى ارتكبتها جماعة الإخوان.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وثائقى الاختيار 2 يستعين بفيديوهات «دوت الخليج» لفضح جرائم الإرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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