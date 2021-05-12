أرسل المستشار أحمد مطر، نائب رئيس محكمة النقض، والقائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وجاء في البرقية: بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن جميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، أتمنى أن يعيد الله عيد الفطر علي سيادتكم بالخير والبركات وعلي مصرنا بالأمن والسلام.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أعلن أن اليوم الأربعاء، 12 مايو لعام 2021، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن غدًا الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.