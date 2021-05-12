موعد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - غداَ أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442، وقد أعلن معهد الفلك عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك بالقاهرة والمحافظات المصرية، كي يتمكن المواطنين من إقامة صلاة العيد في وقتها على حسب فروق التوقيت ما بين المدن، وقد أوضح عدد من العلماء أنه وقت صلاة العيد يكون عقب شروق الشمس بمدة زمنية تتراوح ما بين 15 وحتى 25 دقيقة، وعلى حسب الحسابات الفلكية تم تحديد التوقيت المناسب لكل منطقة حتى يسهل على القائمين بها التعرف علية من خلال القنوات الإعلامية والحسابات الرسمية على مواقع التواصل والاجتماعي.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

أوضح معد الفلك المصري أن عدة شهر رمضان المبارك ستكمل 30 يوماً للعام الحالي 2021، وقد ثبت بالرؤيا الشعرية أن موعد عيد الفطر المبارك سيوافق الخميس الثالث عشر من مايو، كذلك الحال ما صدر من بيانات عن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية والمؤسسات الدينية في الإمارات والأردن والكويت والبحرين وعدد كبير من الدول العربية3

مواقيت صلاة عيد الفطر 2021 بالقاهرة والمحافظات

ننشر لكم الآن توقيتات إقامة صلاة عيد الفطر 2021 بالمدن والمحافظات المصرية وفقا لتوقيت جمهرية مصر العربية وهي كالتالي:

تحديث : المواعيد بالجداول المرفقة بعالية هي المواعيد الأحدث التي نشرتها دار الإفتاء المصرية بعد إعلان ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم للتعرف على معد صلاة عيد الفطر 1442.

مدينة طابا، تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الخامسة و14 دقيقة.

العريش فستكون في الخامسة و16دقيقة.

مدينة نويبع ستكون في الخامسة و16 دقيقة.

شرم الشيخ ستكون في الخامسة و20 دقيقة.

الإسماعيلية الخامسة و22 دقيقة.

بورسعيد في تمام الخامسة و21 دقيقة.

مدينة الطور في تمام الخامسة و22 دقيقة.

مدينة الغردقة و دمياط ستكون في الخامسة و23 دقيقة.

حلايب ستكون في الخامسة و20دقيقة.

الزقازيق والمنصورة ستكون في الخامسة و26 دقيقة.

السويس فستكون بالخامسة و23 دقيقة.

القاهرة والجيزة صلاة العيد ستكون في تمام الخامسة و28 دقيقة.

طنطا وبنها وشبين الكوم وكفر الشيخ ستكون في الخامسة 29 دقيقة.

دمنهور ستكون في تمام الساعة الخامسة و 29 دقيقة.

محافظة الإسكندرية الساعة الخامسة و 31 دقيقة.

قنا ستكون في الخامسة و29 دقيقة.

الفيوم ستكون في الخامسة و27 دقيقة.

بنى سويف ستكون في الخامسة و28 دقيقة.

محافظة سوهاج و أسوان ستكون في الخامسة و31 دقيقة.

مرسى مطروح ستكون في الخامسة و38 دقيقة.

الخارجة ستكون في الخامسة و39 دقيقة.

أبو سمبل ستكون في الخامسة و40 دقيقة.

المنيا و أسيوط ستكون في الخامسة و42 دقيقة.

السلوم، صلاة العيد فيها الساعة الخامسة و45 دقيقة.

نشرت دار الإفتاء المصرية بيان منذ قليل عقب إعلانها رؤية هلال شهر شوال، عن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك بجميع المدن والمحافظات الكبرى المصري المنتشرة على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.