خالد الغندور يكشف حقيقة إهانته لـ«الخطيب».. تفاصيل

/630883/خالد-الغندور-يكشف-حقيقة-إهانته-لـالخطيب-تفاصيل

أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق والإعلامي بقناة القلعة البيضاء، رفضه التام لتحريف تصريحاته عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم أقل يا محمود يا خطيب، ولكن قلت الكابتن قبلها وقلت أيضًا إنني أحبه كلاعب كبير وموهبة كبيرة منذ أن كنت صغيرًا».

وأكمل: «فبلاش إثارة على المواقع بالعناوين والنقل يكون كما قلت والفيديو على صفحتي».

وكان الأهلي والزمالك قد تعادلا بهدف لكل منهما في القمة رقم 122 التي أقيمت مساء الاثنين الماضي بملعب القاهرة بمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.