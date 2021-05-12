دوت الخليج ينشر تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الصكوك السيادية

/630884/تحيا-مصر-ينشر-تقرير-اللجنة-المشتركة-حول-مشروع-قانون-الصكوك-السيادية

ينشر موقع دوت الخليج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون الصكوك السيادية.

ويعد الهدف من مشروع القانون أن الصكوك السيادية تحظى كاداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليونات دولار امريكي، وتاتي دول مثل ماليزيا والسعودية واندونسيا وبريطانيا والامارات المتجدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الالية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطيببيق الامثل بما يتوافق مهع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها. وجود فراغ تشريعي وقد تم تعديل وتطوير التنظىيم التشىريعي للصىكوك التىي تصدرها الشركات المسىاهمة في عام 2018، بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018 الذي الغي القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعي حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من غصدار صكوك سيادية وهو ما أستلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية ويؤكد على حتمية إصدار القانون المرافق.

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