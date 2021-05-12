مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة..فيلم تسجيلي لبطولات شهداء مصر

/630885/مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-الأخيرةفيلم-تسجيلي-لبطولات-شهداء-مصر

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأخيرة، استهلت بتحديد قوات الأمن لمقر تواجد محمود عزت مرشد جماعة الإخوان الإرهابية من خلال الوصول لمسئول التأمين الخاص به، وبضربة قوية من الأجهزة الأمنية قُبض على محمود عزت بڤيلا في التجمع الخامس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2الحلقة الأخيرة للنجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي، التي شهدت أحداث مثيرة وهامة.

محمد كيلاني في قبضة قوات الأمن

نجح المقدم زكريا يونس -كريم عبد العزيز- في القبض على مؤمن -محمد كيلاني- أحد عناصر التنظيمات الإرهابية المتورط بحادث التخطيط لاغتيال الطائرة الرئاسية للسيد عبد الفتاح السيسي، والذي كان من المقرر أن يغتاله بسلاح "توشكا"، وأثناء التحقيق سأله زكريا عن مدى ندمه بتواجده داخل مثل هذه التنظيمات، فأكد له الأخير أنه لم يندم بل بالعكس يظن أنه بذلك سيوثق اسمه في كتب التاريخ، فرد عليه بأن من ستوثق أسمائهم في التاريخ أمثال الشهيد عمر القاضي وأحمد شوشة

فيلم تسجيلي يرصد تفاصيل العمليات الإرهابية واللحظات الأخيرة في حياة شهداء مصر

دارت الحلقة حول عرض فيلم تسجيلي لتفاصيل ما حدث من عمليات إرهابية واستشهاد أبطال، وبدأ بشخص يدعى صقر أدلى باعترافاته خلال التسجيل عن خطة اغتيال الرئيس التي أحبطتها قوات الأمن، وتحدث عن بداية انضمامه للتنظيم في أسوان عن طريق ذبير محركهم وأبو صهيب الذي كان مسئولًا عن التدريبات العسكرية، وأن مؤمن -محمد كيلاني- هو من كان سيتولى مهمة اغتيال الرئيس السيسي بسلاح "توشكا".

روت زوجة الشهيد محمد مبروك خلال التسجيل كيفية استعداده للشهادة أمام المحكمة في قضية التخابر الخاصة بجماعة الإخوان وأنه وصف هذه القضية بالخيانة العظمى، فضلًا عن بيان تنظيم أنصار بيت المقدس بأنها المسئؤلة عن اغتياله بمساعدة الضابط الخائن محمد عويس.

كما تناول الفيلم التسجيلي مداهمة قوات الأمن لإحدى البؤر الإرهابية الخطيرة بقرية عرب شركس التي استشهد خلالها العميد ماجد أحمد إبراهيم وماجد أحمد كمال واعتراف مرتكبيها، فضلًا عن استشهاد الضابط رامي أثناء محاولته لإبطال مفعول إحدى العبوات الناسفة التي وضعها التكفيرين أمام قسم شرطة الطالبية، التي روت إحدى سكان المنطقة كيف تعرف عليها إحدى الماريين وبعدها اتجه لإخبار الشرطة، كما أنها وصفت نظرة الشهيد رامي له قبيل تفحص العبوة الناسفة واستشهاده.

روت أسرة الشهيد محمد وحيد اللحظات الأخيرة في حياته قبل استشهاده، حيث ذكر والده أنه أدى صلاة الفجر وأخبره أنه خارج في مأمورية ولكن كانت عيونه تودعه، كما ذكرت زوجته أنه بدأ في تحضير ذاته للشهادة منذ استشهاد أحمد المنسي.

كما تحدث أحد أفراد قوات الأمن الذي كان متواجد بمأمورية الواحات عن بسألة وإصرار أصدقاءه الشهداء على محاربة المجموعة التكفيرية حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة، منهم الملازم أحمد شوشة الذي شهد له التكفيرين بمقاتلته بضراوة، وكيف كان مدرب جيدًا، وعن إسلام الذي بُترت رجله بأربجيه واستمر في التصدي.

الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب

وبجملة "مأمورية استشهد في أولها إسلام.. وأخرها بطرس" في إشارة لمأمورية الواحات وصف أحد أهالي الشهداء عظمة وحب أولادها لها وفدائهم بأروحهم من مختلف الديانات سواء كان مسيحي أو مسلم.

كريم عبد العزيز وأحمد مكي في مأمورية بأول ليالي عيد الفطر 2021

وبالتزامن مع أول ليالي عيد الفطر المبارك يوم 12 مايو لعام 2021، تواجد زكريا يونس ويوسف الرفاعي -أحمد مكي- داخل إحدى السيارات يتناولان الطعام ويتحدثان في أمور مختلفة، أبرزها خوفهم على أهلهم من فيروس كورونا، وظاهرة التعليم الأونلاين حتى ظهر أحد العناصر الإرهابية الذي استهدفوا، ومن ثم اتبعوه لإتمام مأموريتهم، لتنتهي أحداث الحلقة الأخير من مسلسل نسل الأغراب على أنغام "وقت الحساب ابتدأ وجه خلاص" للمطرب أحمد سعد.

أغنية احنا مش بتوع حداد إهداء لشهداء مصر

وعقب انتهاء الحلقة أُذيع الفيديو المصور في ميدان التحرير لأغنية "احنا مش بتوع حداد.. احنا بركان غضبه قاد.. احنا 100 مليون مبروك" بمشاركة أبطال الجزأين الأول والثاني في الغناء، وعلى رأسهم كريم عبد العزيز، أمير كرارة وإياد نصار.