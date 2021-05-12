على طريقتهم الخاصة..مطربو الوطن العربي يدعمون أهالي فلسطين

/630887/على-طريقتهم-الخاصةمطربو-الوطن-العربي-يدعمون-أهالي-فلسطين

حرص مطربو الوطن العربي على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لرفع روحهم المعنوية على الاستمرار في مواجهة الاحتلال الصهيوني، خاصة بعد الحادث الالئيم الذي شاهده بحي الشيخ جراح ونتج عنه مئات الاصابات وسقوط فلسطيني شهيد بالأمس، وذلك عن طريق طرح أغنياتهم الجديدة في حب فلسطين.

دوت الخليج يكشف عن طريقة جديدة اتبعها مطربي الوطن العربي لتقديم الدعم لأهالي دولة فلسطين بعد الأزمة المريرة التي تمر بهم من هجوم الكيان الصهيوني على حي الشيخ جراح.

كارول سماحة ترد على أزمة فلسطين بألبوم جديد

كانت المطربة اللبنانية كارول سماحة أول المطربين الذين أعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني بواسطة الاغاني، حيث كشفت سماحة من خلال حسابها الشخصي بموقع تويتر عن التزامها الصمت حول الأزمات التي تتعرض لها فلسطين ودول الوطن العربي حتى إصدار ألبومها الجديد لعام 2021 الذي من المقرر أن يحتوي على العديد من الأغاني الوطنية لدعم الدول العربية جميعها.

يذكر أن كارول سماحة تسعى دائمًا لمساندة الشعوب العربية في أزماتهم من خلال أعمالها الفنية، وطرح أغنيات وطنية لدعمهم، مثل أغنية "وحشاني بلادي" والتي طرحتها عام 2013، وأغنية "لبنان" والتي أصدرتها عام 2016، وتغزلت فيها بوطنها، وأغنية الشرق العظيم سنة 2017.

عمرو مصطفى يقدم أغنية بكل اللغات لدعم فلسطين

كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفي عن تقديم أغنية جديدة بكل اللغات للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الإعتداءات الأخيرة بساحة القدس ، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع " انستجرام: "أول أغنية لفلسطين بجميع لغات العالم مش هنقعد نكلم نفسنا طول الوقت حان الوقت لنتحدث بكل لغات العالم في عمل فني ضخم لتصل الرسالة للجميع، قريباً بإذن الله".

محمد رمضان يوجه أرباح أغنيته الجديدة للهلال الأحمر الفلسطيني

وجاء دعم الفنان محمد رمضان لأهالي فلسطين بشكل مختلف عن سابقيه حيث أنه لم يقدم أغنية بحد ذاتها، لكنه استغل أغنية أخرى طرح جزء منها على موقعه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تمهيدًا لطرحها غدًا على قناة اليويتوب، وقرر التبرع بجميع أرباحها للهلال الأحمر الفلسطيني.

فعلق على فيديو أغنيته الجديدة قائلًا: "إن شاء الله بكرة الكليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية على يوتيوب، كامل الأرباح إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ثقة في الله نجاح".

رامي صبري يتضامن مع فلسطين بأغنية القضية مكملة

أعلن الفنان رامي صبري عن أغنية جديدة له أتت بعنوان "القضية مكملة" والتي تحمل معاني وكلمات تشجيعية للشعب الفلسطيني لمساعدته في الصمود أمام الكيان الصهيوني بعد مهاجمة جيش الاحتلال حي الشيخ جراح اسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، في محاولات لتهجيرهم من الحي.

نشر صبرى مقطع فيديو قصير عبر حسابه بموقع انستجرام، كشف فيه عن كلمات الأغنية التي جاءت كالآتي :"بيبتسملك مش جبان، بص الشجاعة الى في عنيه، الأرض أرضه من زمان، انت الى متقل عليه، طمعك وجشعك دول عموك من الإنسانية جردوك، وبقيت شايفها أرض أبوك مش أرضهم ولا أرضنا، لسه القضية مكملة ولسه الحكاية مطولة، واكيد نهاية اللى افتري أكبر عقاب من ربنا".

اليسا تستعين بأغنية موطني لمساندة الشعب الفلسطيني

استعادت الفنانة إليسا أغنية موطني لتعبر من خلالها عن مساندتها ودعمها للقضية الفلسطينية، حيث نشرت على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ڤيديو قصير لأهالي حي الشيخ جراح وصمودهم أمام الاحتلال الإسرائيلي مدعم بأغنية موطني، وأرفقت تعليقًا: "ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم، اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة".