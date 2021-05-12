رسميًا.. «تشافي» يحسم موقفه من تدريب برشلونة في الموسم المقبل

/630888/رسميا-تشافي-يحسم-موقفه-من-تدريب-برشلونة-في-الموسم-المقبل

حسم الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز، نجم وقائد منتخب الماتادور السابق، ومدرب السد القطري، موقفه بشأن تدريب فريق برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.

وأعلن السد القطري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تجديد عقد تشافي حتى صيف 2023.

وقالت تقارير إسبانية مؤخرًا، إن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اجتمع مع ليونيل ميسي وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه، نجوم البارسا.

وأشارت إلى أن الاجتماع لم يحضره رونالد كومان مدرب برشلونة، رغم أنه تم الحديث عن المشروع المستقبلي للنادي الكتالوني.

وأوضح أن اسم تشافي هيرنانديز، ظهر في اجتماع لابورتا، مع نجوم برشلونة.