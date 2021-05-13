الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء غزة لـ67 بينهم 17 طفلا وإصابة 388 آخرين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إن حصيلة شهداء غزة ارتفعت إلى 67 شهيدا من بينهم 17 طفل و6 سيدات ومسن واصابة 388 مواطن آخرين بجراح مختلفة منهم 115 طفل و50 سيدة.

تتحرك الدولة المصرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس، ووقف التصعيد العسكرى الذى تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، وأجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي مساء اليوم، أكد خلاله على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية.

وأكد وزير الخارجية – بحسب بيان لوزارة الخارجية - حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات، وأن التطورات الأخيرة إنما تؤكد على ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ودون انتظار.

وفى سياق متصل، تلقىَ وزير الخارجية سامح شكري بعد ظهر اليوم اتصاليّن من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس والممثل الاعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، تناول خلالهما الوزير شكري تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة المواجهات في القدس ومع قطاع غزة؛ كما طرح الإجراءات والاتصالات العاجلة الكفيلة بوقف المواجهة والاعتداء على المدنيين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة.