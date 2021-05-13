أحمد مكي يفاجأ الجمهور في مسلسل الاختيار 2..تفاصيل مسيرته المتلونة

/630890/أحمد-مكي-يفاجأ-الجمهور-في-مسلسل-الاختيار-2تفاصيل-مسيرته-المتلونة

اشتهر في بدايته بهيثم دبور، صاحب شخصية " حزلئوم" الأبرز في تاريخ السينما المصرية، معروف بأعمال الكوميديا السينمائية والدرامية، وبمجرد تفكيره في الظهور بشكل مختلف بعيدًا عن الكوميديا من خلال تقديم مسلسل سياسي بحت بدور ضابط شرطة، انقلبت له السوشيال ميديا رأسًا على عقب، واهتزت مؤشرات بحث جوجل باسمه، وضعه تويتر في المقام الأول لترينداته، واختراق قلوب جميع المشاهدين، تفاجئ جمهوره بأدائه الميمز والفريد، بطل مسلسل الاختيار2، هو المخرج والمؤلف الفنان أحمد مكي.

دوت الخليج يكشف أهم محطات حياة الفنان أحمد مكي بطل مسلسل الاختيار2 الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

من هو أحمد مكي؟

أحمد مكي، ممثل ومخرج ومغني راب مصري الجنسية من أصول جزائرية، ولد عام 1978 في الغمارات، كبر وترعرع بحي الطالبية، ينتمي لقبيلة "أبو زيد الهلالي" الذي اشتهروا بالفروسية، تتكون عائلته من أم مصرية الأصل وأب جزائري، ويعد الأخ الأصغر للفنانة ايناس مكي، تخرج من معهد السينما قسم اخراج، من هواياته المفضلة تربية الحمام والعصافير والكلاب.

مسيرة أحمد مكي الفنية

بدأ مكي مسيرته الفنية في عام 2001 بإخراج العديد من الأعمال بدأها بالافلام القصير مثل فيلم "ياباني أصلي و الحاسة السابعة" ثم ظهر احترافه من خلال اخراج فيلمه الطويل الحاسة السابعة المأخوذ عن القصير في عام 2003, وانتقل للعمل كممثل ومخرج من خلال العديد من المسلسلات أهمهم "لحظات حرجة، وتامر وشوقية".

كانت انطلاقته السينمائية الأولى أمام الفنان الكبير عادل امام في فيلم " مرجان أحمد مرجان" حيث علقة شخصية هيثم دبور الذي جسدها خلال أحداث الفيلم في أذهان الجمهور أنذاك، ليقوم بعمل أول بطولة مطلقة له بفيلم عن نفس الشخصة في 2008 بعنوان "اتش دبور" ثم انتقل بعدها للعديد من الأفلام الكوميدية كفلمي "طير انت، ولا تراجع ولا استسلام" علما بأن فيلم طير انت كان من تأليفه.

لم يكتفي مكي بمجال التمثيل والإخراج لشهرته ليقرر مشاركت هوايته المفضلة في تأليف أغاني الراب وأدائها في بعض أفلامه أو بصورة منفردة ونشرها على شبكة الإنترنت لجذب مزيد من الجمهور، وفي عام 2012 أصدر أول ألبوم راب له بعنوان "أصله عربي", وبعدها عاد للتمثيل بأقوى أعماله في الدراما الكوميدية بمسلسل الكبير أوي بخمس أجزاء خلال مواسم رمضانية متتالية بداية من 2010 حتى 2015 مع الفنانة دنيا سمير غانم ليتوقف بعدها عن تقديم المسلسلات, وفي عام 2021 فاجأ مكي جمهورة بمسلسل "الاختيار 2".

الاختيار 2 يعيد مكي للدراما ويسبب له أزمة بين جمهوره

استطاع مسلسل الاختار 2 الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني لعاج 2021، جذب الفنان أحمد مكي للدراما الرمضانية بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور الذي حصره في أدوار الكوميديا فقط، وذلك بعد غياب دام لمدة 6 سنوات، وأصاب هذا الأمر اندهاش الجمهور الذي أشاد بمشاركة مكي في الاختيار 2.

دور مكي في مسلسل الاختيار2

جسد مكي خلال أحداث مسلسل الاختيار 2 شخصية يوسف الرفاعي أحد ضباط الأمن الوطني ولكن باسم مستعار, وأثارت شخصيته خلال المسلسل العديد من الجدل والفضول خاصة بعد تداول العديد من المواقع أنباء تفيد بانشقاق يوسف الرفاعي عن الأمن الوطني وانضمامه للجماعات الارهابية.

أزمات تعرض لها مكي خلال مسيرته الفنية

وكان قد تعرض مكي لأزمتين آخرتين من قبل الجمهور، فبعد تقديمه فيلم "اتش دبور" انتقده البعض لاستخدامه بعض المصطلحات التي وصفوها بالبذيئة ولكنها لغة الشباب التي يتعاملون بها انذاك ولكنه تعامل مع الموقف أعلن أنه لن يقدم شخصية هيثم مرة أخرى حتى لا يسقط في دور الشخصية الواحدة مثل بعض الفنانين.

أما عن الأزمة الثانية فكانت بسبب مسلسل الكبير أوي حيث اتهمه جمهوره بأنه تمارض حتى لايكمل الجزء الأول من الكبير أوي ولكنه في الحقيقة تعرض لإصابة خطيرة ما أدى لوضع قدمه في الجبس لفترة طويلة.

جوائز حصدها مكي خلال مسيرته الفنية

حصل على شهادات تقدير من عدة مهرجانات دولية مثل Clermont-Ferrand بفرنسا عن فيلم الحاسة السابعة، حصد العديد من الجوائز على مشاركاته في الأفلام، وحازعلى الكثير من الجوائز لبعض الأفلام التسجيلية، وها نحن نتنظر بتلهف شديد لنرى هل سينجح مكي في الحصول على جائزة أفضل ممثل في دراما رمضان 2021 عن مسلسل الاختيار 2 أم سينال منه الحظ تلك الجائزة؟.