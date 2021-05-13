/630891/شوبير-يكشف-هذه-الميزة-موجودة-في-الأهلي-وباقي-الأندية-لأ

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن الفارق الذي يتميز به ناديه عن باقي الأندية في مصر .

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:«لو سألت أي شخص ايه الفرق بين الأهلي وباقي الأنديه حيرد عليك من غير مايفكر ويقولك الادارة». وأكمل:«جمهور الأهلي؟ دة الرهان الأول الكسبان دائماً». ويلعب الأهلي أمام صن دوانز الجنوب أفريقي، مساء السبت المقبل، بملعب القاهرة الدولي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية والتي يحمل بطل مصر لقبها. وحسم التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك مساء الاثنين الماضي بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

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