/630892/في-اليوم-العالمي-للتمريض-تنسيقية-شباب-الأحزاب-تحتفي-بمرضي-وممرضات-المستشفيات-العامة

في يناير عام 1974، وبالتحديد يوم 12 مايو، بدأ الاحتفال بيوم التمريض، حيث وافق هذا اليوم الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل، والتي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث.

التنسيقية تهنيء أطقم التمريض

وبهذه المناسبة توجه وفد من تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، مكون من النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، والأستاذ محمود خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إلي إحدي المستشفيات العامة في لفتة تحمل كل معاني التقدير لطاقم التمريض بالمستشفى، وهو ما لاقي استحسان وامتنان الممرضين.

و تهنيء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أطقم التمريض بيومهم العالمي، كما تؤكد علي وافر تقديرها واحترامها للتضحيات الجليلة التي تبذلها أطقم التمريض في جميع المستشفيات وخاصةً في وقت الجائحة، إذ يؤكدون دائمًا علي استعدادهم للتضحية وإخلاصهم للوطن.