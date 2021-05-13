مسلسل ضد الكسر الحلقة الأخيرة..نيللي كريم تبدأ حياة جديدة مع عائلتها

/630893/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-الأخيرةنيللي-كريم-تبدأ-حياة-جديدة-مع-عائلتها

مسلسل ضد الكسر الحلقة الأخيرة، شهدت الحلقة حديث طريف بين كريم "محمد فراج" وشقيقه أمير الذي ظهر فجأة، حول سلمى "نيللي كريم" متسائلًا عن سبب انفصال كريم عن سلمى رغم تأكده من حب سلمى له، فأجابه كريم بوجود مشاكل بينهم لم تكن ظاهرة في البداية ولكن مع الوقت تفاقمت ثم يعترف بخيانته لسلمى، فيحاول أمير تقديم العون لشقيقه من خلال التحدث مع سلمى وإقناعها لكن كريم يرفض ذلك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج، فضلًا عن عودة كريم لسلمى وبدأ حياتهم من جديد

صدمة ملك بزواج مصطفى

تلتقي ملك "تارا عماد" صدفة بطليقها مصطفى في سوبر ماركت تعمل فيه ملك، وتخبره ببحثها المستمر عنه ولكنها لم تجده وتوضح بأنها كانت تريد الحديث معه لإعطائها فرصة أخرى، فيرفض مصطفى طلبها لتفاجئه ملك باعترافها بالحب له، ولكن تنصدم عندما ترى فتاة اخرى تقترب منه وتسأله عن إنهائه من شراء طلبات منزلهم.

مالك يخرج من حياة ليلى تمامًا

يذهب إياد مع زوجته نادين في رحلة بالطائرة كان قد حضرها لها إياد ليفاجئها، بينما مالك يستمر في محاولته لإصلاح مابينه وبين ليلى بمساعدت صديقتها حيث تخبرها صديقتها بأن مالك يحبها وانعكس رؤية حب مالك لليلى على إقناعها وموافقتها على مقابلة مالك ليلى للمرة الآخيرة، ليأتي مالك وتتركها صديقتها معه للتحدث في أمورهم الخاصة، فيعترف مالك لليلى بأن هذه أخر مقابلة لهم معًا لتركه المكان قريبًا واللجوء إلى مكان آخر بعيد عن ليلى، ويستكمل حديثه بحزن قائلًا: انا محبتش ولا هحب حد زي ماحبيتك، انت عارفة من جواكي اني بحبك، انت وعدتيني انك مش هتسبيني، خدي بالك من نفسك"، ويتركها وعيناه مليئة بالدموع.

دكتور نبيل يعطي فرصة لكريم كي يعود لسلمى

بينما يهم أمير شقيق كريم السفر إلى أسرته في كندا وأثناء توديعه لكريم، يتصل دكتور نبيل "بيومي فؤاد" بكريم ليخبره عن افتتاح سلمى لمطعمها الجديد مؤكدًا على ضرورة وجود كريم معاها في مثل هذا اليوم حتى لو لم توافق سلمى، يحكي كريم لأمير ما حدث فيأجل أمير سفرة رغبتًا في المجيء معه لسلمى.

سلمى توافق على العود لكريم

ينتقل المشهد إلى مطعم سلمى أثناء شكرها لدكتور نبيل وتسأله عن هدية تستطيع تقديمها له فيطلب منها إعطاء كريم فرصة للتحدث معه فهو يحبها حبًا جما، ويفاجئها نبيل بفتحه عيادة نفسية مرة أخرى، يأتي كريم لسلمي وهي هائمة على شط البحر، فيدخل في الحديث مباشرة قائلًا : "أنا مش جاي أتكلم في أي حاجة أنا جيت عشان اباركلك بس وعشان أشوفك وحشتيني، أنا اتغيرت ياسلمى وأي نعم بقيت على الحديدة بس مش مهم هبدأ حياتي من جديد معاكي، سلمى أنا معنديش استعداد اني أخسرك تاني ابدًا، مش عايزك تردي دلوقتي خدي وقتك حتى لو سنين، أنا بحبك ياسلمى"، لتنتهي الحلقة الأخيرة من مسلسل ضد الكسر بعودة سلمى لكريم وجلوسهم سويا في جو أسري مبهج بحضور أمير في مطعم سلمى الجديد.