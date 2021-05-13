/630895/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-الأخيرة-لحظات-الوداع-الأخيرة-لأحمد-العوضي

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الأخيرة، بدأت بإعتراف رفعت الذهبي لقدرية بقتل مالك شقيق الخديوي بعدما سمعت مكالمته مع حمزاوي، فأخبرت الخديوي بذلك فأتصدم بسبب قتل صديقه مينا ظلمًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الأخيرة التي شهدت على إنهاء حياة أحمد العوضي بعد ظلمه.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الأخيرة

وذهبت غزل في زيارة لصديقتها نادين بعدما علمت بإصابتها بمرض خطير، فبكت نادين أمام غزل وطلبت منها أن تسامحها على خيانتها لها، وأنها ندمت على أفعالها بعدما أدركت أن الأموال التي كانت تسعى لجمعها طوال حياتها لم تفيدها بشئ مقابل مرضها وزوال صحتها وعدم مقدرتها على مراعاه نفسها، وكان طلبها الاخير من غزل ان تسامحها وتأخذها في حضنها، فتأثرت غزل بكلامها وبكت بشدة وحضنتها.

استعان الخديوي بحمزاوي لكي ينتقم من كل الذي تسببوا في ذبح مالك، ووعده حمزاوي أن يسلم رفعت الذهبي وأبو خاطر للخديوي مقابل أن يسامحه ويعفو عنه بعدما ادرك غلطه وخيانته له، فطاوعه الخديوي حتى تمكن بالفعل من رفعت وابو خاطر وقام بقتلهم جميعًا في المزرعة إنتقامًا لشقيقه مالك.

وفي مشهد مؤثر بين غزل والخديوي داخل مزرعته، اعترف فيه الخديوي بغلطته الكبيرة التي ارتكبها ضد صديق عمره مينا بقتله ظلمًا، فأنهارت غزل وقامت بضربه وتعنيفه، وترجته ان يبتعد عن هذا الطريق ويسلم نفسه للشرطة ولكنه رفض.

وأثناء حديثهم هجم رجال الشرطة على المزرعة وعلى رأسهم الظابط محمود الرحاوي للقبض على الخديوي، فرفض ان يسلم نفسه وظل يطارده بالسلاح، ورجاله الذين سقطوا واحد تلو الاخر على يد الشرطة حتى توصلوا للخديوي وهو ساقط على الارض بين أيدي غزل ومصاب برصاصة في جسده، ثم قام لتسليم نفسه لتتولى عليه طلقات النيران وتوفي أمام غزل.

وانتهت أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الأخيرة بإمتلاك غزل لكل أموال وممتلكات عابد تيمور بعدما كتبهم بإسمها قبل موته، واختتم بمقطع صوتي لغزل قائلة: "كل فلوس الدنيا متسواش حاجة مقابل اني كنت اكمل حياتي مع الخديوي زي ما كنت بتمنى، بس دي نهاية كل واحد يمشي في الطريق الغلط ،دايما بندفع غلط اختيارتنا لو مصلحنهاش في الوقت المناسب، بحبك ياخديوي".