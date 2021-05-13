/630896/كلمات-أغنية-احنا-مش-بتوع-حداد-من-مسلسل-الاختيار-2

عُرضت أغنية احنا مش بتوع حداد عقب انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 2، بمشاركة أبطال الجزء الأول والثاني من العمل، فضلًا عن حضور مجموعة من شيوخ الأزهر والأوقاف وقساوسة الكنيسة، إهداءً لشهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية احنا مش بتوع حداد، التي تم عرضها مباشرًة عقب انتهاء الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، ولاقت إعجابًا وتفاعلًا كبير من قبل الجمهور.

نجوم الفن يشاركون في أغنية احنا مش بتوع حداد

ومن أبرز نجوم الفن الذين شاركوا في الأغنية، كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، بشرى، إنچي المقدم، أحمد فهمي، أسماء أبو اليزيد، أحمد وفيق، نضال الشافعي وأحمد فؤاد سليم.

صناع أغنية احنا مش بتوع حداد

الأغنية من كلمات محمد وديع وإنتاج هبة غندور وأحمد عبد السلام، تأليف أحمد راؤول، ألحان أحمد جمال، توزيع يحيي يوسف وإخراج أحمد المرسي وتم تصويرها في ميدان التحرير.

كلمات أغنية احنا مش بتوع حداد

تقول كلمات الأغنية: "احنا مش بتوع حداد.. احنا بركان غضبه قاد.. حق كل شهيد هيفضل في رقبتا وله ميعاد.. احنا 100 مليون مبروك.. منسي دا ابنك وأخوك.. كل شهيد ضحى لينا حي عمره في يوم ما مات.. في البلد قائد عظيم.. واتقوا شر الحليم.. اللي روحه فوق كتافه كل دا ضهره وحماه.. هو دا رمز البلاد.. اللي شال عنها السواد مصر دايمًا أقوى بيه وهتبقى لآخر ميعاد".

مسلسل الاختيار 2

الجدير بالذكر، أن مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.