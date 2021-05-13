/630897/سامح-شكري-يبحث-إنهاء-الأزمة-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-مع-وزير-خارجية-ألمانيا

تلقى سامح شكري وزير الخارجية المصرية، بعد ظهر اليوم اتصالين من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس والممثل الاعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، تناول خلالهما الوزير شكري تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة المواجهات في القدس ومع قطاع غزة، كما طرح الإجراءات والاتصالات العاجلة الكفيلة بوقف المواجهة والاعتداء على المدنيين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة.

ضرورة استئناف جهود السلام وقد شدد سامح شكري خلال الاتصالين على أن ما يجري يؤكد على ضرورة استئناف جهود السلام بما يحمل أفقا حقيقياً للتوصل إلى انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الصراع عبر الحل العادل والدائم الذي يحقق استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ويُسهم في استقرار المنطقة. إنهاء التازم بين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويكثف وزير الخارجية سامح شكري، خلال الساعات القادمة الاتصالات بنظرائه في الدول المعنية والمؤثرة في منطقة الشرق الأوسط لإنهاء التأزم الحالي والعمل للمضي نحو تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يعتبر صراعاً مركزياً يُعد من أهم عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.

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