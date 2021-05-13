«دوت الخليج» يكشف موعد سفر الأهلي لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

/630894/تحيا-مصر-يكشف-موعد-سفر-الأهلي-لجنوب-إفريقيا-لمواجهة-صن-داونز

حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي موعد السفر لجنوب إفريقيا، من أجل خوض لقاء العودة أمام فريق صن داونز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 22 مايو الجاري.

ومن المقرر أن تعادر بعثة الأهلي القاهرة في تمام الثانية صباحا يوم الأحد المقبل، وذلك بعد ساعات قليلة من مباراة الذهاب المقررة يوم السبت المقبل.

ويستضيف الأهلي نظيره فريق صن داونز، يوم السبت المقبل، على استاد الأهلي وي السلام .

كان الأهلي قد تعادل مع الزمالك في قمة الدوري المصري، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما الإثنين الماضي.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة ، بسبب ضغط المباريات والإجهاد الذي أصاب اللاعبين.