عاجل بالفيديو .. مصر تتسلم الدفعة الثانية من لقاح أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بثا مباشرا لوصول الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بمطار القاهرة الدولى. ويصل إجمالى الدفعة الثانية مليونا 768 ألفًا و800 جرعة.





كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أعلن أن مطار القاهرة سيستقبل اليوم مليونا و700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا. ومن المقرر أن تتوالى الدفعات، وأن يكون هناك إقبال على التوريدات خلال هذا الشهر، مؤكدا أن وفدا من منظمة الصحة العالمية زار مصر، وأشاد بجاهزية خطوط إنتاج اللقاح الصينى "سينوفاك"، وإتمام عملية نقل تكنولوجيا التصنيع بالدولة المصرية.

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