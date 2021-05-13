أسرة قاتل الأنبا إبيفانيوس تتحدى المجمع المقدس وتكذب الكنيسة

جدة - نرمين السيد - أصدرت أسرة القاتل وائل سعد، والذى تم تنفيذ حكم الإعدام عليه بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار، بيانا ردا على بيان مطرانية البحيرة الذى أوضح أن الكنيسة لم تقدم ملابس كهنوتية للقاتل، وأن شقيقه الراهب باخوميوس الرزيقى هو الذى أحضرها.





وتحدت أسرة القاتل فى بيانها قرار المجمع المقدس الذى جرد وائل سعد من اسمه الرهبانى، فصدر البيان بعنوان من أسرة الراهب أشعياء، فمنذ 3 سنوات شلحت الكنيسة أشعياء وعاد لاسمه المدنى وائل سعد. وكذبت الأسرة بيان الكنيسة، وكررت الادعاء بأن الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة، هو الذى قدم الملابس الكهنوتية لتكفين القاتل .. كما أنكرت استضافت المطرانية لهم الأمر الذى يكشف عن إنكار الأسرة لأفضال المطرانية عليهم. ويوضح الاستمرار فى الأكاذيب لصناعة بطل وقديس من مجرم قاتل بحكم قضائى تم تنفيذه، حيث تستمر الأسرة فى التشكيك فى أحكام القضاة مستغلة مشاعر البسطاء، وتقوم بتهجيهم تغطية على الجريمة الكبرى التى ارتكبها المعدوم.

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