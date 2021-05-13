مسلسل القاهرة كابول الحلقة الأخيرة تشهد ثورة يناير وتنحي حسني مبارك

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دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل القاهرة كابول بطولة الفنان طارق لطفي فضلًا عرض أحداث ثورة 25 يناير.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل القاهرة كابول

ذهب أحمد لمصالحة منال "حنان مطاوع" بعد تركه لها بسبب الشك، تحدثت معه منال بعنف لكنه ظل يخبرها بطيبة قلبها وحبه الشديد لها، فلم تلقى منال مفر سوى اللجوء لعم حسن "نبيل الحلفاوي" وريم "شرين" لكنهم يتخذون صف أحمد وفي النهاية تتصالح منال معه.

طارق كساب عميل لأحد الجماعة الإرهابية

تلقى طارق كساب "فتحي عبد الوهاب"، اتصالا من أحد شيوخ الجماعات الارهابية يطالبه بتوصيل هاتف الثريا الذي استخدمه الرئيس الإخواني محمد مرسي، وقت هروبه من سجن وادي النطرون، وبالفعل استطاع طارق تسليمه وأخبره المتصل بأنه تم تصويره، بعدها قام طارق بالاتصال بالضابط عادل "خالد الصاوي" لاخباره بما حدث وتنويه.

أحداث مرت على الشعب وقت الثورة

تذهب منال مع أحمد لميدان التحرير، تحاول ريم منعها لكن يتركها حسن تذهب وتعبر عن حريتها ورأيها، ثم يأتوا في وقت متأخر مايجعل القلق ينبث في قلوب عم حسن وريم، وبمجرد وصولهم تعتذر له منال بازدحام الشوارع وصعوبة الوصول، وفي اليوم التالي ذهب عم حسن للاطئمنان على سارة ولكن لا يجدها في منزلها، يحاول الاتصال بها لكن الهواتف عانت مشكلة في تجميع الشبكة في ذلك الوقت.

اعتراف علي بحبه لسارة

يعترف علي بحبه لسارة في قلب ميدان التحرير فتبادله سارة نفس الشعور، على الجانب الآخر وفي مشهد مؤثر تأتي والدة أحد الشباب الذين ذهبوا لبيع الإعلام في قلب ميدان التحرير يدعي ثابت، تحاول والدته البحث عنه في الحارة لكنها لا تجده يقف معاها مجموعة من أهالي الحارة ليسألونها عن سبب حريتهم فتخبرهم بحزن بضياع ابنها ثابت في حين أن صديقه أحمد عاد من الميدان سالمة، ومن وقتها وهي في حيرة بين الذهاب للميدان تارة، والعود البحث عنه في الحارة تارة أخرى.

تنحي الرئيس مبارك وهروب رمزي من السجن

تستعرض الحلقة مشاهد من ميدان التحرير وقت ثورة يناير ثم إذاعة قرار الرئيس محمد حسني مبارك بتنحيه عن رئاسة الجمهورية، وفي ذلك الوقت يكون مصير رمزي هو وجماعته الإرهابية الهروب من السجن، وتنتهي الحلقة الاخيرة من مسلسل القاهرة كابول لمناظرة بين الضابط عادل والخليفة رمزي في برنامج طارق كساب، يحاول رمزي من خلالها إقناع عادل بأن جماعته ستدخل الانتخابات، بينما الضابط عادل يخبره بماضيه الإرهابي الأسود وهروبه من السجن.